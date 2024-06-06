民進黨政策會執行長王義川日前爆料透過手機訊號定位，可分析參與「青鳥行動」群眾，引發議論，卻戲謔回應是用「膝蓋想的」，更是引起軒然大波，繼台北地檢署分案主動偵辦、新黨告發王義川違反《個人資料保護法》等罪後，國民黨今日也表示，將於明(7)日赴北檢再告發王義川違反《通訊保障及監察法》。

國民黨發出採訪通知，表示黨團書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘，將於明（7）日上午10時赴北檢告發王義川違反《通訊保障及監察法》。

由於新黨、國民黨「接力」告發王義川違法，台北地檢署將把王義川列為被告，近日將以「他字案」被告身分傳喚他到庭說明，釐清王稱以手機定位「監控」群眾，是不是真的用「膝蓋想的」？

王義川日前在綠媒政論節目上爆料，透過手機訊號定位可分析參與「青鳥行動」群眾，引發國家機器監控人民的疑慮。結果王義川面對外界的質疑，要求查明真相，還反嗆聲「你咧著猴喔？」還戲謔回應相關資料是用「膝蓋想的」，言論更是引發軒然大波。

針對此事件，台北地檢署已於5月29日主動分「他字案」，指派檢肅黑金專股檢察官調查本案是否涉及《通訊保障及監察法》、《個人資料保護法》等犯行。

新黨則於6月5日以多名黨員為「現場被害人」身分，到北檢告發王義川涉犯《個資法》，並將發起「一人一狀」告王侵害人權，每名被害人最多可向王求償2萬元。