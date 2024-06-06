材料-KY董事長王克璋表示，著眼發展替代傳統香煙相關產品，積極開發長絲等新產品，擴大產品多元升級，醋酸纖維長絲搶進紡織應用，膠粒產品應用除眼鏡塑料外，也打入大陸手機品牌廠。

材料-KY指出，絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價維持高檔，惟在客戶需求維持強勁下，為穩定供應絲束予客戶，規劃二階段停工歲修(5月及6月)進行新、舊廠管線對接，致使絲束出貨略受影響。由於年度訂單已陸續談妥，在平均銷售單價優於2023年度，且有絲束新產加盟，營運蓄勢更上層樓。

材料-KY認為，加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另亦看好醋片大陸內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持營運持穩推升躍進。

為此，材料-KY產能規劃方面，預計7月中旬完成擴增9,000噸絲束產能，2025年1月再擴增9,000噸的絲束產能；另，預計2025年第二季完成35,000噸醋片產能擴增。

材料-KY去年9月新增二醋酸纖維長絲面料產品，用於製作衣服面料，產品特色如天然絲綢般柔軟，深受高級面料市場青睞。目前醋酸長絲已進入量產，將持續擴充產能，明年產能達6,000公噸，經濟規模將顯現。

此外，東南亞印尼設廠(絲束)計畫擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行，粗估總投資額約1億美元，盼年底前定案。