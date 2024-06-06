民進黨秘書長林右昌今天表示，民進黨將透過街頭宣講等下鄉行動，讓更多民眾瞭解，行政院為何要提起覆議，也希望民眾要求當地的立委，能對覆議投出同意票。另現在罷免群組開始出現，讓部分藍營區域立委開始擔憂。就有藍委點出，比陸戰國民黨不會輸，但目前未看到黨部有作為，都是個別委員在自己面對。國民黨則表示，未來將在全國各個地方小組長會議上，邀請民代，或是實際參與立法過程的立委，加強跟基層幹部宣講，盼幹部積極傳播國會改革必要性。

國民黨暌違8年重回國會最大黨，其中不乏許多新科立委，然國會改革在民進黨的操作下，各地開始串聯罷免訊息，即便最快要明年2月才能啟動罷免，仍讓不少新科立委人心惶惶，紛紛與其他立委討論對策。

一位不具名連任立委即表示，黨部應該要有對策，不能放任這樣的遍地開花狀況繼續延燒，民進黨中央廚房府院黨有一套策略，目的就是用國會改革法案之名，搞罷免，就算罷不掉你，也要讓國民黨在2028立委選舉處於劣勢。

該立委表示，截至為止看不到黨部的角色在哪裡，新科區域立委壓力很大，就有立委在群組內透露，現在出席地方行程，都會有人在現場舉牌號召罷免。況且現在還在開議期間，立委又要文攻，推動法案，同時又要武鬥去對抗罷免浪潮。也許休會之後，區域立委比較有時間發動地方宣講，但那時候來得及嗎？

該立委續說，國民黨地方組織也不比民進黨差，但到目前為止沒看到國民黨發起反制，從國會改革審法案時，民進黨在場外動員組織抗議，國民黨卻沒動員半個，國民黨立委現在能做的就是互相安慰打氣，黨部應該要有整體作戰模式，而不是放生52個立委。

國民黨文傳會主委李彥秀則表示，對於民進黨惡意的扭曲國會改革，並且利用地方宣講的方式，持續挑動社會對立，國民黨除了深表遺憾之外，也已經濃縮國會改革說明網站的內容，規劃一套共同的教案，以及今天發布的影片，未來將在全國各個地方小組長會議上，邀請民代，或是實際參與立法過程的立委，加強跟基層幹部宣講，期望每一個小組長都更能了解立法精神以及立法程序正當性，希望藉由黨籍基層幹部積極傳播國會改革的必要性及正確資訊。