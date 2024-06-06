行政院長卓榮泰6日晚間宴請經濟和財政委員會綠委，包含經濟部長郭智輝、財政部長莊翠雲、農業部長陳駿季、國發會主委劉鏡清、央行總裁楊金龍出席；民進黨立院黨團幹事長吳思瑤會後轉述，近期郭智輝的言論被媒體做了過當揣述，還有很多在野委員見縫插針，很容易刻意造謠抹黑，都要有很綿密的互動溝通，也要培養行政跟立法的信任感，交換意見可以強強聯手培養革命情感。

吳思瑤也說，大家關心到能源政策議題，郭智輝這段時間的發言，被媒體做了過當的揣述，他也清楚跟大家說明，包含卓榮泰和副院長鄭麗君，都重述幾個大原則，就是穩定供電無虞，國人無須擔心。

吳思瑤指出，台灣已經成為綠能的領先國，多元發展綠能是持續的發向，最後是依法要落實非核家園行動不變，這是大家集聚高度共識，郭智輝的發言確實在媒體擴大演繹造成誤解，溝通後立場跟行動持續一致。

吳思瑤表示，郭智輝也再次說明立場，畢竟現在媒體很多，還有很多在野委員見縫插針，很容易刻意造謠抹黑，都要有很綿密的互動溝通，也要培養行政跟立法的信任感，交換意見可以強強聯手培養革命情感。

吳思瑤說，大家都會提醒郭智輝部長，還有財政部長也有政策說明，要深切體認到現實環境部長都會被堵麥，很多部長是新手還要去學習，畢竟新閣才上任三周，對於業務熟稔度，跟上手度都是很正面。