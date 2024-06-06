行政院會6日針對國會三讀通過的國會改革修法《立法院職權行使法》、《中華民國刑法》提出覆議。作家漂浪島嶼表示，民進黨拚覆議、倒閣、改選三步，藍白還能隱忍等第四步「拚罷免門檻」；也就是說，真要解散國會再改選，一旦民氣翻轉，萬一改選席次跨過罷免門檻，就換成總統賴清德提早玩完。

漂浪島嶼6日在臉書粉專貼文表示，國會五法覆議案提出，民進黨期待，行政院提覆議未果，國會提出不信任案，總統提出解散國會進行改選，提早翻轉立院生態。

漂浪島嶼接著點出，民進黨勝算的底氣，來自三讀凝聚的青鳥行動，一旦進行覆議，還有15日可以聚集更多鳥氣，加上一旦排審花東條例的怒氣，到時國會改選，民進黨必能大勝，免於立院4年受控，為賴清德執政舖下康莊大道。

漂浪島嶼指出，支持國會五法的人，只要不斷揪出政府專權傲慢，一如膝蓋想的電信監控案，證實國會改革的重要，反改革才是藏黑幕，也能讓人民抓狂，小草滋長，拚出10萬藍白老草小草上街，也非難事。一旦「鳥草對決」，輸贏未知。

漂浪島嶼表示，民進黨拚三步，藍白還能隱忍等四步！因為真要解散國會再改選，藍白輸了，重回過去8年民進黨全面強勢執政。但是一旦民氣翻轉，中北部許多選區會大幅翻轉，萬一改選席次跨過罷免門檻，就換成賴清德提早玩完。這就是覆議、倒閣、改選三步後，藍白痴心期待的隱藏第四步，拚罷免門檻。