3200百萬像素的LSST數位天文相機，是世界上最高解析度的相機。（路透社 ）

解析度超過32億像素、重近三噸，肩負著前所未有的十年長期探索任務，為光學天文學建造的最大數位相機，已準備好安裝在智利北部清澈的天空下。

路透報導，組裝魯賓天文台（Vera C. Rubin Observatory）所需的零件，包括地面望遠鏡和相機，經過數輛車運送至塞羅帕喬（Cerro Pachón ）山頂，這裡位於阿塔卡馬（Atacama）沙漠邊緣，離智利首都聖地牙哥約565公里。

AURA大學協會和將運營天文台的NOIRLab中心副主任科德爾（Stuartt Corder）表示：「我們所需的一切運營[設備]現在都在山頂，準備好進行檢查，希望稍後在今年能夠安裝。」

3200百萬像素的LSST數位天文相機，是世界上最高解析度的相機。（路透社 ）

根據其網站，魯賓天文台是一個複雜的綜合系統，由8米寬視野的地面望遠鏡、相機和自動化數據處理系統組成。它每晚將產生約20TB的數據，十年探索將產生15PB（15,360TB）容量的數據。

探索的目標是了解宇宙中黑暗能量和黑暗物質的本質，以及研究地球與小行星相撞或太陽系附近恆星和行星的可能性。

科德爾表示：「這是一個非常鼓舞人心的時刻，我們可以說，我們開始了。我們站在這個懸崖上，準備開始一項為期十年的探索，希望能夠回答宇宙是什麼時候形成和開始運動的，以及它將如何在未來繼續演化？」結果可能不會偏離我們已知的內容，但它們將有助於完善我們對宇宙的理解。

AURA是一個由47所美國機構和3個國際附屬機構組成的聯盟，為國家科學基金會和NASA運營天文台。它負責管理NOIRLab中心等設施。

由於阿塔卡馬沙漠晴朗的天空(這是地球上最乾燥的沙漠)，智利承載了世界上大部分天文投資。