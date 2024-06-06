歐央決策公布後，歐元匯價聞訊走揚，從公布前的兌1.0868美元，升值0.2％來到兌1.0894 美元。

ECB召開貨幣政策會議後決定，將在4％歷史高點的存款利率，調降1碼（25個基點）至3.75％；再融資利率也由4.5％降1碼至4.25％。這係歐央自2019年以來首度調降基準利率。

歐元區通膨率近幾個月已自2022年底逾10％的高點，降到略高於ECB的2％目標。但通膨降溫進展最近出現停滯，顯見歐元區通膨與美國一樣仍具黏性，ECB正在啟動的寬鬆循環面臨不確定性。

歐央調升今明年的通膨預測，將2024年和2025年的平均通膨率，由3月估值2.3％、2.0％，上調到2.5％、2.2％。歐央同時將歐元區今年經濟成長率預測，從3月預估的0.6％上修為0.9％，但明年成長率自1.5％下修到1.4％。

大多數經濟學家仍預期，歐央未來數月將持續降息，明年底前基準利率拉低到2.5％，不過今年結束前只會再降2次，時間分別在9月、12月。

匯豐控股經濟學家巴爾波尼（Fabio Balboni）表示，「歐洲央行在9月和12月進一步降息，仍是我們的主要情境。但如果近來服務業通膨強韌的態勢持續下去，我們認為歐央對降息轉趨謹慎的機率升高。」