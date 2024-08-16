帛琉總統惠恕仁指出，中國大陸以觀光作為武器，施壓其與台灣斷交。外交部長林佳龍強調，以觀光作為武器短時間或許可以影響台帛關係，但對中共與帛琉長期關係也無幫助。

中國大陸挖我牆腳動作頻頻，今年初對以觀光作為重要收入來源的帛琉放話要「訂滿飯店每個房間」；今年6月更涉及對其發動網攻。如今再傳出以觀光作為武器，像帛琉施壓。

外交部長林佳龍今出席國際旅展受訪時表示，觀光是令人愉悅的事，但用觀光做武器，也許一時可以影響台灣與帛琉關係，但長期也無助於中國大陸與帛琉彼此的關係。

林佳龍說，帛琉是很好的觀光旅遊勝地，也感謝惠恕仁不具威脅利誘，堅持帛琉作為民主國家主體性，珍惜與台灣的友誼，也呼籲民眾到友邦觀光，幫他們拼經濟，美好的地方值得一去再去。

外交部則補充，帛琉為我國太平洋區友好的邦交國，台灣向來支持帛琉發展觀光產業，建立「經濟韌性」及「永續發展」的國家發展政策，並積極協助帛琉疫後振興旅遊產業，增加台帛直飛航班，強化帛琉旅遊經濟韌性。

外交部表示，反觀中國大陸近年來於太平洋區域透過威嚇利誘及經濟脅迫等各種手段擴張勢力，損害區域和平、穩定與繁榮，脅迫我國邦交國外交轉向情形時有所聞，外交部都予以嚴正譴責。

外交部指出，惠恕仁指出，中國大陸以「觀光產業武器化」打壓帛琉觀光產業，逼迫帛琉外交轉向。這已非首次示警，更加具體呈現小島國家面臨大國經濟霸凌的困境，台灣不僅感同身受，也持續提供帛琉溫暖且堅定的支持。

外交部提到，自全球疫情解封後，我國今年陸續於4月及7月逐步增加飛往帛琉航班，帛琉也推出優惠我國人赴帛琉旅遊的各項方案，成效良好，彰顯帛琉與台灣緊密的合作關係，與中國大陸具特定目的、強力運用經濟脅迫的打壓手段形成強烈對比。

外交部指出，惠恕仁強調，台帛邦誼基於「價值」，帛琉珍視與台灣邦誼。外交部將持續呼應惠恕仁總統推動「價值」外交，與帛琉等太平洋友邦及理念相近國家攜手合作，共同促進台帛友好邦誼及印太地區和平、穩定與繁榮。

另外，日本前防衛大臣石破茂日前訪台，遭中共嗆聲。林佳龍則說，外交就是對等互惠交往，嚴厲戰狼式外交反而是反效果，台日除了地緣接近，日本近期公佈的印太戰略也關心台海和平穩定，這都是基於區域發展，特別是與理念相近國家合作確保區域安全與繁榮。