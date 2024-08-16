奧井雅美十分想念台灣的美食。（POYE INTERNATIONL提供）

日本「極上動漫音樂祭」集結超過17組日本動漫以及偶像，將於8月24、25日連續2天於台北市立兒童新樂園舉行，主辦單位預告2天都會有6小時的演出，暌違多年沒來的奧井雅美，今年剛好是她出道35週年，除了期待與台灣歌迷相見之外，更笑說十分想念台灣的美食。

演出陣容從奥井雅美開始，愛内里菜、富永TOMMY弘明、橋本仁、ハセガワダイスケ（長谷川大輔）、彩音、いとうかなこ (伊藤香奈子)、純情のアフィリア（純情的Afilia）、エラバレシ（Erabareshi）、もえのあずき（萌梓）、FRAM、城崎桃華、Jewel☆Garden、流田Project、savage genius、末永香乃 、嘉陽愛子以及未來少女 Rinii 語芮，創下今年在台灣舉辦的音樂祭，單一場最多組日本藝人的紀錄，預計從下午4點一路唱到晚上10點，還邀請到多位百萬級超人氣coser。

除了是今年日本藝人組數最多的音樂祭活動，關連動漫作品更超過上百部，無論是《名偵探柯南》還是《JOJO的奇妙冒險》，而曾為《名偵探柯南》唱過多首片頭片尾曲的愛內里菜更是首度登台，屆時會演出哪些作品也是讓歌迷們相當期待。門票已經在年代售票系統熱賣中，更多詳情可洽活動官方臉書專頁查詢。