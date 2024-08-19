上班族有一種本事：裝忙，也就是把時間和精力花在毫無意義的任務上，只是為了讓老闆走過我們時，以為我們很忙。現在科學家在身體發現了一種新型脂肪細胞，它可以做同樣的事情，燃燒能量並透過毫無意義的忙碌產生熱量，雖然是個十足的裝忙高手，但是現代人很可能需要它們，因為可幫我們減肥。

新阿特拉斯(New Altas)報導，脂肪有幾種不同的類型：我們腹部和大腿周圍堆積的，主要「白色脂肪細胞」，它們扮演能量儲備的角色。另外還有一種壽命較短的「棕色脂肪細胞」，會積極燃燒儲存的能量以釋放熱量，並幫助我們維持體溫。至於第三種是「米色脂肪細胞」，它是兩者的混合體，可以兼具能量儲備與釋放熱量兩種工作，只是效率都低於專門的版本。

然而，科學家又發現了一種新型脂肪細胞。它是米色脂肪細胞的一種亞型，但它似乎透過完全不同的機制燃燒能量，並產生熱量。

棕色脂肪細胞和先前已知的米色脂肪細胞，都使用一種名為 UCP1 的蛋白質產生熱量。這種蛋白質存在於粒線體的內膜中(粒線體是細胞的能量產生成分，有細胞電池之稱)。

UCP1的工作原理：粒線體將質子泵入其內膜和外膜之間的空間，然後返回粒線體，而 UCP1 蛋白在內膜上會產生非常緊密的間隙，當質子穿過這些間隙時，會產生大量摩擦，從而產生熱量。

但科學家發現，有一些米色脂肪細胞，它的粒線體內膜根本沒有 UCP1。因此，在這項新研究中，瑞士蘇黎世聯邦理工學院的一個團隊，就調查這種米色脂肪細胞的確切作用。他們發現，新的米色脂肪細胞似乎沒有任何特定目的的生化過程，持續做著徒勞的無用功。

什麼意思？這種米色細胞會將脂肪分解成脂肪酸，然後又將它們重新組裝成新的脂肪；在另一種情況下，肌酸被轉化為另一種稱為磷酸肌酸的分子，然後立即轉化回肌酸。

這就像是把拼圖碎片組成圖案，然後再把它拆成碎片，再組成圖案，過程中沒有什麼意義，但是因為一直在運作，也就會消耗能量並產生熱量。科學家認為，沒意義可能就是它的意義，就好像在跑步機上跑步一樣，實際上並不能讓你到達新的位置，但可以幫助你減肥。

這些新的米色脂肪細胞首先在小鼠體內被發現，但當研究人員檢查人類脂肪組織樣本時，他們也發現了這種另類米色脂肪細胞。有趣的是，它們似乎不少見，似乎存在於幾乎所有人類中。

正如您所預料的那樣，擁有更多米色脂肪細胞的人，似乎通常更健康。這項新研究可能會開發出「將白色脂肪細胞轉化為米色脂肪細胞的藥物」，由它們來幫我們消耗脂肪，也就幫助了減肥。