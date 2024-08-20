韓國統計廳18日數據顯示，青年（15至29歲）「躺平」人口較去年同期增加10.4％達到44.3萬人，創下歷史新高，比疫情期間2020年的44.1萬和2021年的39.9萬更多。

「躺平」指非經濟活動人口中沒有嚴重疾病，但想暫時休息不工作者。躺平族在韓國815萬青年人口佔5.4％，也是歷史最高值。躺平青年比率在2020年受疫情影響上升至5.0％，2021年下降至4％前後，但今年反彈回5％以上。

尤其值得關注的是青年層躺平人口缺乏工作意願。統計廳的分析顯示，青年躺平人口中對於「是否想工作」的提問回答「否」的佔75.6％，換言之，絕大多數人完全沒有工作意願。

其餘躺平青年雖然有意求職，但也面臨各種難題，其中「沒有符合期望薪資和條件的工作」佔大宗。其後依序為「曾經試過求職，但沒有自己勝任的工作」、「教育、技術、經驗不足」、「工作地點太遠」、「沒有符合科系或經驗的工作」。

隨著放棄就業的躺平族增加，青年就業數據也隨之惡化。韓國7月青年就業率僅46.5％，連續3個月出現負成長。但因為無意求職的躺平族不會被列入失業人口，失業率反而下降0.5個百分點。

學界分析認為，由於缺乏「優質工作機會」，青年選擇完全退出求職市場，而韓國勞力密集產業的復甦，更加劇就業市場的兩極化。疫情結束後，工作機會數量增加，但大多是純體力勞動。分析稱，求職者為了爭取理想職位，只能進行更激烈的競爭。

韓國《中央日報》分析，躺平青年人數增加反映出韓國社會的各種問題。雖然教育水準不斷提高，但日益嚴重的「就業兩極化」卻讓青年對就職望而卻步，其中一大主因就是大企業和中小企業之間的巨額薪資差距。根據OECD統計，2022年韓國勞工在大企業的平均月薪為591萬韓元，中小企業僅286萬，兩者相差1.6倍。同時，大企業工會要求延後退休年齡，而中小企業更青睞有經驗的求職者，各種因素下讓青年求職時難以突破重圍。

文中表示，躺平青年是社會和經濟層面的雙重損失。青年的知識和技能被憑空浪費，國家無法充分利用勞動力。青年也因為找不到理想工作放棄戀愛、結婚和生育，收入下降，消費放緩，內需萎縮，經濟和社會整體受到影響。這也可能加劇最近出現的「青年孤獨死」問題。