由於政府醞釀持續出手打炒房，投資客已成為驚弓之鳥，反觀政府打炒房是「打住不打商」、貸款成數不受限，助攻台中商辦產品買氣夯！根據實價登錄資料統計，今年上半年，台中商辦產品共成交438筆，不僅交易量激增逾6.4倍，且最高單價站上9字頭，商辦賣出不輸豪宅的高單價！

其中， 豪宅一哥聯聚建設去年第三季進場的七期豪辦案「聯聚中維大廈」，法人大咖將頂樓5戶包層買下，總金額逼近6億元；去年10月，法人買家以總價5.65億餘元，將4層樓商場、總坪數722坪打包買走，扣除車位單價近84萬元。

此外，允將建設位於七期新光三越與台中大遠百之間、總銷150億的「TST台灣之鑽」商辦預售案，將打造樓高40層的摩天商辦大樓，產品規劃60至500坪，今年第二季進場，實登揭露成交均價83.16萬元，27樓戶以單價90.5萬元、總價1.47億元成交，創下台中商辦最高單價紀錄。

近年來隨著新創事業、個人工作室、網紅經濟、自媒體等產業的興起，微型商辦已成市場熱門產品。其中，總銷逼近百億、興富發位於七期市政路與文心路二段的「市政萬象廣場」商辦案，產品規劃25至45坪，第二季進場銷售至今，總戶數257戶，最新實登揭露成交已達231戶，成交均價站上7字頭，最高成交單價逼近8字頭。

而豐邑機構在台中東區推出的「浩瀚湖濱城」案，除了興建4棟28層超高住宅大樓外，也同時興建一棟20層樓高的複合式商辦大樓，基地正對三井LaLaport購物中心，該微型商辦規劃19至46坪、挑高4.4米的產品，總戶數450戶，強調總價千萬即可入手，吸引許多年輕創業者的詢問。

住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，台中產業積極升級擴張，推升商用不動產需求激增，過往在工業區內的廠辦合一，紛紛進階為講究門面與氣派的頂級辦公室，加上台中區域金控、保險等業務不斷成長，辦公室供不應求，另如水湳經貿園區的規劃，與傳統製造業不同的產業發展，也進一步帶動台中商辦市場價量表現。

陳炳辰指出，主打小坪數規劃的「微型商辦」近年異軍突起，這類產品因其靈活性和相對較低的投資門檻，特別受到新創企業、自由職業與追求穩定收租的投資人青睞，加上政府打炒房「打住不打商」，貸款成數不受限，以投資角度來說，相較於股市的不確定性，商用不動產提供穩定的租金收入和潛在的增值機會，成為置產的另一種選擇。