台中地方法院昨天發生一起毀損公物案，黃女要出庭，多次使用自動報到機失敗，怒對報到機拳打腳踢，保安人員聞聲而至出聲阻止，但黃完全無視，情緒激動地雙手抓起報告機狠摔、怒踩，台中第一警分局獲報到場將黃帶回管束、強制就醫，並依毀損罪函送偵辦。有律師上傳畫面到網路，驚嘆是「快打旋風」獵奇事件。

警方調查，34歲黃女昨天下午2時許要到台中地院民事法庭出庭，她使用自動報到機時，多次操作不順利，怒火沖天，又吼又叫，還對報到機又踹又踢，大動作引發民眾圍觀。

「小姐！小姐！」保全聞因而至出聲阻止，但黃完全無視，雙手再扶起報到機用力推摔在地，報到機已支離破碎，但她還不解氣，又一再怒踩報到機。

警方獲報到場，黃已停止破壞，但情緒激動；張姓保全向警方表示，黃徒手破壞地方法院的自動報到機，導致毀壞不堪使用。員警將黃帶回管束，並通知家屬，因黃情緒激動，而將她強制送醫。

事後，台中地院提出告訴及求償，警方依毀損罪函請台中地檢署偵辦。

有現場目睹律師將畫面上傳網路臉書，指稱，台中地院「發生一件獵奇事件，當事人突然情緒崩潰，對著自動報到機又吼又打又摔，好像小時候玩的快打旋風」。引發網友留言熱議，有人驚呼「破壞力強大」，有人驚嘆「到底有多憤怒」，也有人建議可以去比奧運。