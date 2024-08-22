法國奢侈品集團LVMH旗下知名美妝品牌Sephora（大陸譯名為「絲芙蘭」）周三（21日）證實正在中國大陸進行裁員。公司發言人表示，約有不到3%的員工會受到影響，相當於裁員人數不到120人。

Sephora是不少彩妝迷的最愛。但在去年5月退出台灣之後，又因為無法與南韓國內美妝品牌CJ Olive Young競爭，於今年3月決定全面退出南韓。

稍早有外媒報導指出，Sephora由於已連續2年在大陸市場出現鉅額虧損，合計虧損達3.3億元人民幣（約新台幣15億元），加上經濟趨緩導致高階化妝品消費不再火熱，因此計畫大舉裁員，試圖將業務轉虧為盈。

原本傳出，Sephora在大陸逾4000名員工當中，約有10%會受到影響，其中也包括一些高層主管，相當於400人左右受到波及。但據路透社報導，公司發言人表示，實際上僅有不到120人受到影響。

公司發言人指出，為了應對充滿挑戰的市場環境，並確保公司在中國大陸的未來成長，Sephora目前正在精簡大陸總部的組織架構，以確保公司擁有長期可持續的成長能力。

據陸媒報導，這次的裁員影響了Sephora在大陸全國範圍內的門市，有消息稱，就連許多擁有10年工作經驗的老員工也被直接解雇。Sephora在2005年進軍大陸市場，目前一共擁有300間專賣店。