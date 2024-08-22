用愛與和平之光，點亮這塊曾經見證戰爭歷史的土地—基隆。清法戰爭距今140週年，基隆市規劃多元又精彩的系列活動，並策畫「清法140愛與和平藝術展」，讓民眾可以用不同的方式閱讀歷史，穿越基隆從古至今的城市風貌。基隆市長謝國樑表示，此次活動形式包括裝置藝術、聲響藝術、音樂會以及藝術文化交流等，一定可以讓大家感受到這座城市深厚的文化底蘊。

基隆市長謝國樑表示，此次活動形式包括裝置藝術、聲響藝術、音樂會以及藝術文化交流等活動，一定可以讓大家感受到這座城市深厚的文化底蘊。（圖／中時新聞網攝）

今年是清法戰爭140週年，為呼應這個重要歷史事件，基隆市文化觀光局規劃了一系列愛與和平城市印象活動。藝術策展3大展區，包括清法紀念園區、信二防空洞、基隆故事館，串聯起基隆城市新軸線的歷史文化觀光路徑。

走進信二防空洞，這裡裝載了1884年的聲音記憶，透過聲響與光，體驗過去歷史戰爭曾帶來的痕跡；基隆故事館清法140印象特展，則是回顧過去清法戰爭在基隆地區的文史藝術，透過聲音、光景裝置與文獻3個印象作為主軸概念，讓參觀者有不同的無形文化故事體驗，以不同視角重新剖析140年前的清法戰爭；在清法戰爭紀念園區中，透過裝置藝術與地景燈光深入歷史場域，與參展民眾一同追憶基隆140年前重要的文化遺產。

今年是清法戰爭140週年，基隆市文化觀光局規劃了一系列愛與和平城市印象活動，藝術策展三大展區。（圖／中時新聞網攝）

沙灣歷史文化園區變身環境劇場，演出清法140愛與和平，當代的戲劇手法帶領民眾思索戰爭與和平，呈現愛與非暴力的文明追求。基隆以140作為數字文化符碼，連結這座山海港城，多元特殊的人文歷史及地理風貌，用愛與和平回應歷史，帶來國際城市文化新風貌。

清法戰爭140週年系列活動於8月3日至10月27日展開，3大展區除清法戰爭紀念園區的「追憶思念時光：光影裝置藝術」，還包括了信二防空洞「1884年的聲音記憶：聲響藝術」、基隆美術館M樓「清法140 印象特展：愛與和平LOVE & PEACE」。

總策展人王騰崇表示，我們都不希望戰爭發生，這次在清法戰爭的歷史裡面，希望這個展覽不只是回顧基隆被世界看見的那一刻之外，也希望用愛與和平的概念，來傳遞清法140系列活動的核心精神。

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