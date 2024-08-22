屏東縣枋山鄉善餘村有一處屋齡6、70年的空屋，不料老屋屋簷21日晚間突然倒塌直接砸中停在老屋旁的2輛小客車，所幸車上無人。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣枋山鄉善餘村有一處屋齡6、70年的空屋，不料老屋屋簷21日晚間突然倒塌直接砸中停在老屋旁的2輛小客車，所幸車上無人。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣枋山鄉善餘村有一處屋齡6、70年的空屋，不料老屋屋簷21日晚間突然倒塌直接砸中停在老屋旁的2輛小客車，所幸車上無人。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣枋山鄉善餘村有一處2層樓高的空屋，因長久無人居住、地上又沒畫紅線，所以附近住戶都會把車暫停在老屋旁，不料老屋屋簷21日晚間突然倒塌直接砸中停在老屋旁的2輛小客車，所幸車上無人，整起意外未造成人員傷亡，孫姓屋主聞訊後也趕緊從恆春北上處理後續，與葉、曾2名車主商討賠償。

據了解，老屋屋齡約6、70年，孫姓屋主在多年前就搬去恆春居住，老屋長年來都處於空屋狀態，加上該地段沒有畫紅線，所以附近住戶都會把車暫停在老屋旁，長久以來都相安無事，也從沒人去檢舉，沒料到最後會因「屋簷倒塌」出事，一大片屋簷紅磚直接砸中停在老屋旁的2輛小客車，2車擋風玻璃、車身全毀，所幸無人傷亡。

枋寮警分局表示，21日晚9時42分許接獲民眾報案稱，枋山鄉善餘村內有房屋倒塌，員警到場後立即擺設交通錐管制，初步了解是空屋的屋簷倒塌，造成2輛小客車毀損，無人受傷，該空屋的屋齡有6、70年，警方已連繫上孫姓屋主前來處理後續，孫與葉、曾2名車主曾為鄰居，大家都有認識，賠償問題將由他們自己處理。