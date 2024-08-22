台中市31歲張姓男子日前晚間7時多手持鐵撬前往龍井區新興路的巷子，砸向5輛路停小客車，造成車輛前、後擋風玻璃、車窗等被砸毀。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市31歲張姓男子日前晚間7時多手持鐵撬前往龍井區新興路的巷子，砸毀5輛路停小客車前後擋風玻璃、車窗等，烏日警方獲報1個半小時逮人到案，22日依毀損罪移送中檢偵辦。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市31歲張姓男子21日晚間7時多手持鐵撬前往龍井區新興路的巷子，砸向5輛路停小客車，造成車輛前、後擋風玻璃、車窗等被砸毀，警方獲報調閱監視器循線追查，1個半小時內火速將人逮回；據悉，張男疑似與友人吵架而砸車洩憤，警方22日將其依毀損罪移送台中地檢署偵辦。

回顧此案，張男21日晚間7時多手持鐵撬，徒步行至新興路巷子，狂砸巷子旁的路停車輛，造成5輛自小客車受損，有的車輛前後擋風玻璃被砸出蜘蛛網般裂痕，有的車輛更是被砸到破洞可直接窺見車內情形，警報聲直響，隨後張男便徒步逃逸。

張男的異常舉動，嚇得路人趕緊報警，台中市警察局烏日分局犁份派出所7時49分獲報有人沿路破壞他人車輛，警方隨即成立專案小組全力偵辦，派遣警力趕赴新興路現場查處，經調閱相關影像、通知鑑識人員到場採集跡證，1小時半火速將人帶回釐清案情。

據了解，張男並非龍井區在地人，因工作在龍井區新興路一帶租屋，當天晚上張男疑似因與友人發生糾紛，心情不佳憤而拿著鐵撬外出，行經新興路見路停車輛變一頓狂砸發洩心中怒氣，其中5台車是隨機破壞而無友人之車輛在其中，而張男之前也無類似行為。警方詢後將張男依《刑法》毀損罪移送台中地檢署偵辦。

烏日警分局呼籲，民眾如遇生活中的壓力，應找適當管道抒發，切勿因一時情緒而有毀壞他人物品等行為，除應負擔相關民事賠償外，更涉及刑案，得不償失。