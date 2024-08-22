當感情出現問題時，你會選擇勇敢表達還是隱忍不語？《搜狐網》盤點12星座，其中4星座屬於敢愛不敢恨的類型，即便面對愛情的風雨飄搖，他們往往默默承受，寧願死守愛情，也不願輕易展露心中的不滿與憤怒。

▌巨蟹座

當愛情遭遇波折，巨蟹往往選擇隱忍，害怕自己的反抗會破壞現有的平衡，或是擔心一旦衝突升級，會失去對方的愛，他們習慣用包容和退讓來維繫關係，即便對方行為再離譜，也總能找到理由說服自己繼續堅持，彷彿只要心中有愛，一切都能被原諒，但如此無條件的付出，有時也讓他們陷入自我犧牲的漩渦，難以自拔。

▌金牛座

金牛是出了名的固執，不僅僅展現在對愛的執著上，更在面對不公時選擇沉默與堅持，他們不擅長直接表達不滿，更多時候是用行動來「反抗」，比如冷淡對待或是默默累積力量，等待適當時機做出改變，但是這份沉默常讓外界誤認金牛在愛情中毫無原則，其實他們內心也有自己的堅持與底線，只是不願輕易展露罷了。

▌天秤座

對於天秤而言，愛情是一場精心策畫的舞蹈，需要雙方共同配合，才能跳出最美的旋律，然而，當對方行為太超過時，他們往往會陷入深深的掙扎之中，既不想破壞這份得來不易的和諧，又無法完全忽視內心的感受，於是開始變得猶豫不決，甚至用逃避來暫時緩解內心的衝突，天秤的愛就像一場無聲的較量，他們在這場較量中不斷尋找愛與自我之間的平衡點。

▌雙魚座

在愛情裡，雙魚是絕對的奉獻者，願意為了愛情放棄一切，甚至包括自我，這種對愛情的極度渴望與依賴，讓他們在面對傷害時顯得格外脆弱，他們害怕失去愛情，害怕孤獨，因此即便對方行為再荒誕不經，也往往選擇原諒與包容，他們相信，只要心中有愛，一切都可以被化解，但這份過度的寬容，有時也讓雙魚在愛情中失去自我，成為現實的妥協者。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。