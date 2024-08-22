台中市東區東光綠園道與仁和路上有3棵受保護的老榕樹，樹下長期成街友聚集地，還有1名街友在該處囤積各樣餐食垃圾、寶特瓶、回收物等，22日先由建設局園道維護包商進行清理。（潘虹恩攝）

台中市東區東光綠園道是居民散步好去處，不過位於東門里段有3棵列管的老榕樹下長期成街友午休聚集地，還有1名街友在該處囤積各樣餐食垃圾、寶特瓶、回收物等，儼然成為小型廢棄堆置區，22日由建設局園道維護包商進行清理，社會局則表示該處過去無街友駐留紀錄，將持續查訪和關懷。

東光園道總長超過3公里，沿途種下黑板樹、小葉欖仁、南洋杉、阿勃勒和台灣欒樹等與各樣植栽，仿如城市中的「密林」，四季有不同風情，更結合打造自行車道，並設計的太極廣場、12生肖廣場、象棋廣場、忠明廣場等不同空間，是居民為休閒散步好場所，也受到單車同好喜愛。

不過，東光綠園道與仁和路上有3棵受保護的老榕樹，榕樹下長期成為三五位街友集散之地，1年多前開始有1名年約60歲的街友在該處堆置垃圾，囤積各樣餐食垃圾、寶特瓶、回收物等，儼然成為小型廢棄堆置區，22日由建設局園道維護包商進行清理完畢。

東門里長莊錦聰說，榕樹下石椅本是建設來讓地方民眾運動、散步時可坐下休憩，但因樹蔭下涼快，常看到街友中午躺在石椅上睡午覺，如今髒亂、發臭，垃圾堆置問題已通報清理超過5次，每每清完後過幾天又開始堆置，實在無奈又困擾。

附近居民也說，榕樹下聚集的街友沒有與民眾發生衝突，不過在該處堆置垃圾造成環境衛生不佳、觀感也不好，大嘆「清了又來」。

對此，中市社會局指出，據過往訪視紀錄該處無街友駐留情形，許是鄰近民眾經過會在樹下小憩，社會局後續會持續查訪和關懷，若有需要會協助亦會提供適切服務。