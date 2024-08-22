75歲資深藝人李炳輝曾以〈流浪到淡水〉一曲紅遍全台，但在事業高峰時搭檔金門王突然離世，李炳輝僅靠零星商演度日，目前每天早上固定到菜市場賣唱維持生計，近日登上年代MUCH《那些年。那些歌》分享自己的演藝之路，並與藝人香蕉一起同台合唱，看似沒有交集的兩人，意外因香蕉邀請李炳輝拍片開始串起緣分，不僅幫忙介紹工作，逢年過節也會到李炳輝家度過，兩人宛如祖孫般的忘年之「蕉」感情令人動容！

李炳輝表示，從小生活一直很辛苦，出生四個月時就喪失視力，家中窮困又遭遇母親輕生，所以只好出來當乞丐，接著在盲人學校學按摩、音樂，才學得一技之長，起初到茶室吹口琴，表演一場僅賺5元，後來在學校認識金門王，兩人在音樂上一拍即合，才開始一起在淡水表演。李炳輝表示，當初〈流浪到淡水〉歌曲製作完時，被4家唱片公司拒絕，後來搭配啤酒廣告才開始走紅，全台民眾都能朗朗上口，以簡單的歌詞及曲調，唱出小老百姓生活中的平凡感受。

李炳輝當年以〈流浪到淡水〉一曲爆紅。（年代提供）

而談到與李炳輝的相識過程，香蕉表示自己也是淡水人，一開始是因拍片想找素材，輾轉得知李炳輝在淡水菜市場街頭表演，所以邀請他一起合作拍影片、用B-BOX合唱，影片播出後很多人稱讚香蕉的用心，也有網友私訊他想找李炳輝表演，令香蕉相當感動。香蕉說，「我在阿輝伯身上學到很多，即使他身處逆境仍能保持樂觀，我們都是對方的明燈」。更多精彩內容請鎖定每周六、日晚間8點，於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出《那些年。那些歌》。