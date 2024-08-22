烤肉是中秋節最具儀式感的全民運動，高雄頂級超市「平凡五金行」根據顧客飲食偏好，推出牛派、豬派、超派三種組合，價格從3,999~4,999元，即日起接受預訂，9月1日後開始出貨。

平凡五金行嚴選的進口肉品和海鮮，一向為顧客所稱道，1個月前就有常客詢問。為因應近年台灣消費者對於燒肉品質的要求不斷提升，平凡特地針對吃牛、不吃牛的飲食偏好，推出經典、全豬、豪華三大組合，來滿足廣大的敲碗民眾。

牛派的民眾可選擇「中秋經典套組」，內容包括1855Choice牛小排和板腱燒烤片、伊比利豬梅花燒烤片、生食級3S干貝、巴拿馬頂級生白蝦、日本帶殼牡蠣。不吃牛的民眾則可以選擇「中秋全豬套組」，內容包括：戰斧豬排2支、伊比利豬梅花一公斤套組、伊比利豬肋條燒烤、生食級3S干貝、巴拿馬頂級生白蝦、日本帶殼牡蠣。以上套組售價皆為3,999元。

另外平凡五金行也推出全家人共享的超派「中秋豪華套組」，6項海陸食材合計達5公斤，包括：1855Choice牛小排和板腱各1公斤、伊比利豬梅花1公斤、生食級3S干貝、巴拿馬頂級生白蝦、日本帶殼牡蠣1公斤，售價4,999元。以上三大套組皆加碼贈送生食級3S干貝一盒、醬料（隨機出貨，恕不挑款），全台低溫宅配免運（可貨到付款），門市自取則贈送優質保冷袋。即日起開放預訂，9月1日後陸續出貨。