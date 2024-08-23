「新穎，類同高級司機！！自己不用開車輛，工作輕鬆！！」一條自動駕駛安全員招聘信息的開頭這樣寫道。據《財經》雜誌交通工業組官方帳號「出行一客」報導，最近，自動駕駛安全員的招聘火了。在社交媒體上，「蘿蔔快跑招聘自動駕駛安全員優先錄用老司機」登上熱搜。

報導稱，在獵聘、智聯招聘、boss直聘等招聘網站搜索「自動駕駛安全員」的招聘信息，發現有多家企業正在招聘安全員，平均薪資在5000元-6000元（人民幣，下同）。有相關企業對媒體表示，日均收到600份至700份簡歷，其中相當一部分是網約車司機。

綜合現有招聘信息發現，自動駕駛安全員對學歷、性別、年齡要求並不高，大多只需要中專畢業，男女不限，年齡在45周歲以內，有的招聘信息甚至並未對上述信息作出具體限制。

這是一份適合「老司機」的工作。招聘要求普遍強調駕駛技術和駕駛經歷，對人員過往駕駛的安全性有相對全面的考察。

八小時排班制，駕駛技術很重要

安全員的主要工作，簡單來說就是負責自動駕駛車輛在執行任務過程中的安全，降低運行風險。具體工作內容可以從一條蘿蔔快跑的招聘信息中詳細瞭解，崗位職責包括：

1.負責自動駕駛車輛及雲艙在實際道路的路測／路跑／接待／主駕運營／地勤／雲艙／副駕／項目等任務過程中，在主駕進行安全預判及有效干預，進行風險提示和預警。

2.負責自動駕駛車輛及雲艙在測試及運營過程中遇到的各類阻塞問題進行記錄及反饋上報，促進技術進步。

3.日常車輛養護以及負責自動駕駛車隊項目方安排的其他支持工作等。

因此，這是一份對駕駛技術要求較高的工作。

例如，北京一個自動駕駛安全員的招聘要求顯示，應聘者需要取得C1或以上准駕車型駕駛證並具有五年以上駕駛經歷。

有駕照是硬標準，除此之外還需要「最近連續3個記分週期內沒有被記滿12分記錄；最近一年內無超速50％以上、超員、超載、違反交通信號燈通行等嚴重交通違法行為記錄，無酒駕或者醉駕的記錄」。

多條招聘信息中顯示，自動駕駛安全員工作採取八小時排班制，工作時間多待在「冬暖夏涼」的車輛內，舒適度較高。

2023年底，大陸交通運輸部辦公廳印發了《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》。針對行駛過程中的安全問題，專門提出「安全員」概念，要求從事城市公共汽電車客運、道路旅客運輸經營的自動駕駛汽車應隨車配備1名安全員。

當前，發佈相關招聘的大多是自動駕駛科技公司。比如蘿蔔快跑的自動駕駛安全員招聘在幾個招聘網站上都可以找到信息，且多以代招的形式出現。

在小馬智行的官網上也有一條相關的招聘信息。不過，職位描述中只提到了「按照測試場景設計控制車輛完成測試內容」、「對應急情況及時快速反應和處理，保證車輛及人員安全」，安全員是否需要在車輛運營過程中上崗，招聘要求裡並沒有明確表示。

滴滴官網上也有兩條相關的招聘信息，主要是自動駕駛車輛測試員（司機），負責的也是汽車測試環節，不涉及運營階段的安全。例如駕駛智慧駕駛車輛在封閉場地／開放道路進行測試，每天道路測試時間5小時-7小時。

雖然現在招聘中寫著「工作輕鬆」，前幾年可不是這樣。

2018年就當上自動駕駛安全員的吳宗坡在接受人民網採訪時回憶，早期自動駕駛系統「特別不好帶」，系統問題很多，每天需要和工程師說很多話，以自己的駕駛經驗回答各式各樣的「小白」問題，自己要「身兼三職」——司機、教練、安全員。

不過隨著技術越來越完善，吳宗坡從「教練」慢慢變成了真正的「安全員」。現在安全員的主要任務是進行跟車測試，為產品研發人員提供反饋意見，幫助自動駕駛系統更新升級。

​自動駕駛創造新職業

不只是自動駕駛安全員，快速發展的自動駕駛產業正在催生一眾工作機會。

智慧網聯汽車測試員、智慧網聯汽車裝調運維員兩個職業，在7月31日被正式納入大陸國家新職業名單，吸引廣泛關注。

簡單來說，智慧網聯汽車測試員的工作就是在智慧網聯汽車上路搭載乘客前，對智慧網聯汽車在道路行駛過程中遇到的問題或潛在問題進行反饋修正，保障車輛及周邊行人的安全。

這要求從業者對自動駕駛技術、車聯網技術、汽車製造業技術以及與汽車相關的法律法規等都需要有所瞭解。

滴滴官網招聘要求

要開展測試，來自騰訊的智慧網聯汽車工程師李娓在接受海報新聞採訪時說，首先要結合具體情況制定相應的測試計劃和方案；其次需要搭建測試環境，開展實際測試；測試員經常跟自動駕駛安全員一起出車，來觀測車輛的實際路測情況，在這個過程中收集測試數據、匯總測試結果，從而形成最終報告。

《長江日報》報道，從項目首台車輛下線到量產，至少會經歷五輪全量測試驗證，一輪測試就要完成4000多次不同場景下的測試，總共要歷經2萬多次測試，測試里程總計至少10萬公里。在車型量產面向市場後，每逢版本升級迭代的時候，智慧駕駛測試工程師們依然會進行測試類工作。

此外，自動駕駛相關的研發人員，更是存在明顯短缺。

由於自動駕駛涉及車輛關鍵技術、信息交互關鍵技術、基礎支撐技術等多種技術領域基礎，對從業者的專業知識、技術技能、工程實踐和綜合能力的要求較高，復合背景人才的深受企業歡迎，但也是人才短缺的重災區。

中國汽車工程學會發佈的《智慧網聯汽車產業人才需求預測報告》顯示，到2025年，智慧網聯汽車產業的研發人才淨缺口將達到1.3萬至3.7萬人，其中系統工程師、軟體工程師、硬體工程師、測試工程師中的部分崗位為產業人才緊缺崗位。