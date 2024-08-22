第3次水星逆行將於8月28日結束，歷經這一波的挑戰之後，個人運勢也隨之重新洗牌，《搜狐網》分享4星座將迎來一段事半功倍的好運時期，8月下旬有貴人相助，事業更上層樓。

▌第4名：天蠍座

進入8月下旬，天蠍會感受到一股強大的能量湧動，這段時間將遇到關鍵人物的幫助，這些貴人不僅能夠指引方向，還能提供必要的資源和支援，對於從事創意行業或需要解決複雜問題的天蠍來說，這段時間是展現才華的最佳時機，將能夠克服障礙，取得顯著的成績。

▌第3名：摩羯座

隨著水逆的結束，摩羯將迎來一段事業上的黃金時期，他們將發現自己在工作中的努力開始得到回報，無論是升職加薪還是專案的順利推進，都讓他們感到無比振奮，這段時間裡，還會遇到能夠給予指導和支援的貴人，這些人在關鍵時刻給予的幫助，將是摩羯更上一層樓的最佳助力。

▌第2名：雙子座

8月下旬，雙子將經歷一段充滿機遇的時期，會有機會接觸到新的專案和合作夥伴，這些新的機遇能為職涯打開一扇窗，雙子將以敏捷的思維和出色的交際能力贏得貴人的青睞，這些貴人不僅能夠提供寶貴的建議，還能為他們的事業帶來實質性的推動。

▌第1名：獅子座

8月下旬，獅子將迎來事業上的重大突破，這段時間裡，可望遇到能夠提供關鍵支援的貴人，這些貴人可能是高階管理人員、行業專家或是擁有廣泛人脈的前輩，獅子有機會展示自己的領導才能，以努力和熱情得到認可，無論是創業還是在現有崗位上，事業出現前所未有的進展。

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