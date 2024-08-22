澎湃新聞報導，中國福利會與上海市普陀區合作開辦的中國福利會托兒所普陀園22日正式開園。這是目前上海市中心城區單體最大的幼兒園，占地面積達2萬平方米，外觀形似甜甜圈。

在原先服務對象月齡為13個月基礎上，中福會托兒所普陀園將逐步將服務對象下延至6月齡嬰幼兒，開展0至6歲托幼一體化早期教育實踐和探索，為上海西北地方提供優質的早期教育資源，帶動區域學前教育發展。

中國福利會托兒所所長、特級校長、正高級教師方玥說，中國福利會托兒所普陀園和早教研究中心將延續中國福利會托兒所一貫以來的辦園理念，在上海市全面建設高品質幼兒園的背景下，以科研為引領，聚焦嬰幼兒營養膳食與食育、嬰幼兒心理健康教育、托幼一體化早期教育實踐、家園共同體構建、嬰幼兒早期科學素養培育等方面，繼續開啟早期教育全程化、科學化探索。

普陀區教育工作黨委書記胡俊指出，中國福利會托兒所普陀園的開辦是普陀教育事業發展中的一件大事，為推動普陀學前教育高品質發展注入新的力量。普陀區教育局將與中國福利會托兒所繼續攜手並進，共同堅持「以人民為中心發展教育」的價值追求，持續深化互益共贏，不斷強化基礎保障，共創「1＋1＞2」的發展效能，不斷增強民眾對優質學前教育的滿意度和獲得感。

中國福利會托兒所是大陸國家名譽主席、中國福利會創始人宋慶齡親手創辦於1950年，是上海市示範性幼兒園，上海市首家示範性托兒所，大陸全國首個「嬰幼兒照護服務研修基地」，華東師範大學、上海師範大學、上海市學前教育研究會的實踐基地學校，先後獲一百多項榮譽。