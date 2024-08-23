一名在竹科某大公司上班的已婚人夫，2022年12月某日深夜，行經竹北市一處公園時，見到一名妙齡女小美獨自在遛狗，衝上前與他搭訕，甚至4度對陳女擁抱，期間不斷對掙扎中的小美訴說婚姻不幸福，小美急中生智不斷安慰，還加他為LINE好友緩和情緒，直到該名人夫讓她離去後立刻報警。人夫最後遭依違反性騷擾防治法，判刑2月。

根據判決書，該名人夫擁有碩士高學歷，且已婚育有小孩，目前在一家科技公司上班。2022年12月3日深夜10時許，人夫行經竹北某處公園時，發現小美獨自一人正在遛狗，於是上前搭訕。

但小美見他舉止怪異轉身離開，男方竟趁小美不注意時搭肩、擁抱，嚇得陳女當眾掙扎。但男方放開小美後卻未停手，竟直接強行擁抱她4次，甚至撫摸胸部。

這時小美驚嚇不已，又無法掙脫，但男方卻反常的對小美傾訴自己婚姻不幸福，小美急中生智，立刻緩和情緒佯裝試圖安慰，並承諾對方會加LINE好友，直到男方情緒冷靜後，在許男同意下離去，隨後就立即前往派出所報案。

法官審理後認定，男方為了一己私慾，在公園趁女方不及抗拒之際，四度擁抱並以手短觸摸胸部，造成陳女內心陰影，且犯後否認犯行，依性騷擾罪判刑2月。