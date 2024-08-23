為防範化解房地產風險，大陸提出加快構建房地產發展新模式。大陸住建部部長倪虹23日除表明，要紮實推進城市更新、推動建築業數位化、綠色化轉型升級，他也重申，「房子是用來住的、不是用來炒的」，並要以政府為主滿足剛性住房需求，改革完善房地產開發、交易和使用制度。

大陸國新辦舉行「推動高品質發展」系列主題新聞記者會。倪虹在會上稱，指出，截至2023年底，大陸城鎮人均住房建築面積超過40平方公尺；累計建設各類保障性住房和棚改安置住房6400多萬套，1.5億多群眾喜圓安居夢，低保、低收入住房困難家庭基本實現應保盡保。

努力推動城市高品質發展。截至2023年底，大陸城市建成區面積達到6.4萬平方公里，常住人口城鎮化率達到66.16％，超過9.3億人生活在城鎮。累計改造城鎮老舊社區超過25萬個，惠及4400多萬戶、約1.1億人。

在建築業發展方面，2023年，大陸建築業總產值達到31.6兆元（人民幣，下同），增加值達到8.6兆元、占大陸國內生產總值的6.8％，吸納就業超過5000萬人。

倪虹強調，構建房地產發展新模式。概括為四個方面：一是在理念上，深刻領會「房子是用來住的、不是用來炒的」定位。二是在體系上，以政府為主滿足剛性住房需求，以市場為主滿足多樣化改善性住房需求。三是在制度上，改革完善房地產開發、交易和使用制度，為房地產轉型發展夯實制度基礎。四是在要素配置上，建立「人、房、地、錢」要素聯動新機制。

當前，房地產市場仍處在調整期，隨著各項政策的實施，市場出現積極的變化。從大陸城鎮化發展進程看，房地產市場還是有很大潛力和空間。只要堅定信心，因城施策，狠抓落實，就能促進房地產市場平穩健康發展。

倪虹還稱，未來還要進一步深化城市規畫建設治理改革，建立可持續的城市更新模式和政策法規，堅持「先體檢、後更新」，打造宜居、韌性、智慧城市。