前屏東縣長治鄉長許玉秀與丈夫劉富榮、兒子劉信宏、鄉公所民政課員傅中、民政課長李鎮衛等5人，在2016年間藉鄉內三山國王廟舉辦遶境活動，向縣政府申請補助55萬8千元，劉富榮父子、傅中等3人要求店家開立不實發票、空白收據、由劉富榮填寫不實內容，再從中收取回扣及圖利三山國王廟。高雄高分院23日更一審依利用職務詐取財物罪判決劉富榮、傅中各8年徒刑，褫奪公權5年，劉信宏判刑2年，緩刑5年，向公庫支付20萬元，許玉秀、李鎮衛均證據不足無罪，全案可上訴。

判決指出，劉富榮是前長治鄉長許玉秀丈夫，並為該鄉「三山國王宮」副主任委員，為使三山國王廟在2016年2月9日大年初二舉辦之「王爺奶奶回娘家」民俗繞境活動，為向屏東縣政府取得較高額補助款並牟取不當利益，由長治鄉公所舉辦「長治鄉陣頭遶境活動」及「長治鄉民俗技藝熱鬧迎新年活動」，向縣政府申請補助，並委由三山國王宮主辦，交由民政課員傅中協助申請經費補助相關業務，製作申請經費補助計畫書並擬具經費概算表提出申請，經屏東縣政府分別補助20萬元、35萬 8千元，共計 55 萬8千元。

該項繞境活動完成後，劉富榮為將補助經費全額核銷，與其子劉信宏及傅中，分別要求店家開立不實內容統一發票、收據，或提供空白收據，由劉富榮自行填載不實內容之方式，取得超過實際支付的單據，持以辦理核銷程序並請款，致縣政府承辦人員陷於錯誤，將活動補助款全數核撥。劉富榮保留部分將 42 萬元交予三山國王廟，扣除活動實際支出並符合補助項目，三山國王廟獲有取25萬餘元之不法利得，劉富榮則獲取24300元。

判決指出，劉富榮、劉信宏均犯與公務員利用職務詐取財物，傅中為公務員與劉家父子為共犯，均依法判刑，三山國王廟獲取不法利益部份依法追回，許玉秀與李鎮衛均未實際參與犯罪過程，均獲判無罪。全案可上訴。