涉案金額逾4400億！陸警方成功從泰國引渡特大經濟犯嫌。（大陸公安部）

中國大陸公安部網站23日消息，在大陸國內有關部門、陸駐泰國使館和泰國執法部門的大力協助下，大陸公安部「獵狐行動」工作組8月20日晚將涉嫌組織、領導傳銷活動罪的特大經濟犯罪嫌疑人張譽發，從泰國成功引渡回國。此案係1999年《中泰引渡條約》生效後，中國從泰國引渡的首名經濟犯罪嫌疑人，涉案金額超過一千億元（人民幣，下同，約合新台幣4400億元）。

據瞭解，自2012年以來，以犯罪嫌疑人張譽發為首的MBI集團通過發行虛擬數位貨幣的方式，要求參加者繳納700元至24.5萬元不等的費用，獲得平台會員資格，以高額返利為誘餌，以發展會員數量、投入資金數量作為計酬方式或者返利依據，實施網路傳銷違法犯罪活動。該集團共發展會員一千餘萬人次，涉案資金超過一千億元。

2020年11月，重慶市公安局依法對張譽發立案偵查；2021年3月，國際刑警組織中國國家中心局對其發布紅色通報。2022年7月21日，泰國警方抓獲張某某。隨後，中方依據雙邊引渡條約向泰方提出引渡請求。今年5月21日，泰國上訴法院終審裁決將張某某引渡中國，8月14日，泰國政府作出行政決定，支持法院上述終審裁決。

大陸公安部「獵狐行動」辦公室有關負責人表示，張譽發的成功引渡，顯示了中國政府維護公民權益、捍衛法律尊嚴的堅定決心和意志，是中泰執法司法合作的重大成果，對鞏固深化中泰兩國執法司法合作具有里程碑式的意義，也將對今後中國和其他國家引渡合作起到積極示範作用。