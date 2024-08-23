按季分析，受去年第2季基數較高影響，今年第2季澳門GDP按年實質增幅為6.9％，整體經濟規模相當於2019年同期的85.2％。

綜合港媒報導，澳門統計暨普查局表示，上半年服務出口按年上升17.6％，內部需求（包括私人消費支出、政府最終消費支出及投資）也有2.8％的增幅。

期內，受惠訪澳旅客人數及旅遊活動的增加，整體服務出口持續增長，其中博彩服務出口上升39.9％，其他旅遊服務出口亦上升2.8％，較2019年同期更升逾兩成；服務進口則下跌6.2％。貨物貿易方面，貨物出口及進口按年分別下跌15.9％及3.3％。

隨着營商環境持續改善，企業亦繼續增加在澳門的投資，上半年固定資本形成總額按年增加9.8％，當中私人設備投資上升29.8％，而住宅大樓及綜合度假休閒企業大型建設等投資，持續增加亦刺激私人建築上升14.7％。 此外，政府設備投資按年增加69.9％，政府建築投資則由於部分大型公共工程竣工而下跌10.8％。