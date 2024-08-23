楊姓新生鋼琴家曾奪得2023年GASCA國際鋼琴大賽銀賞，但隨著日前他從新北市土城區住處墜樓身亡，過去悲慘的生活經驗也隨之曝光，甚至最後一次直播還遭網友惡意留言，讓許多網友相當感慨。為此，律師呂秋遠有感而慨，坦言有兩件事想提醒許多父母，「論如何，都絕對、絕對不要做，否則我寧願你不婚不生，快樂餘生。」

呂秋遠表示，請不要在孩子向父母求救的時候，對於他被傷害無動於衷，「他曾經在高中的時候遭到性霸凌，但是爸媽對於他的求救，當作沒看見，這對於未成年子女很傷，一輩子都不容易好。」

「孩子成年以後，請不要要求孩子當你的搖錢樹。」呂秋遠認為，這年頭孩子要養活自己相當不容易，每個人各自安好已經足夠，別經常以「我給他生命、把他養大」作為勒索理由，也應用豪宅逼他結婚，那是他的選擇與人生。

最後，呂秋遠呼籲為人子女的，勿隨意將證件、印鑑證明、提款卡及存摺交給父母保管，「他們可以用這些證件去提款、借款、抵押、保證，累死我們；這年頭，被說不孝不一定是恥辱，而且對得起自己就好。」

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