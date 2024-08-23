屏東縣恆春警分局48歲王姓小隊長22日晚間獲報有民眾疑似遭恐嚇擄走，不料到場了解案情時，竟被醉漢誤認包庇債務人，醉酒討債的5男不分青紅皂白，持磅秤就往王的頭上砸，導致王受有頭部撕裂傷。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣恆春警分局48歲王姓小隊長22日晚間獲報有民眾疑似遭恐嚇擄走，不料到場了解案情時，竟被醉漢誤認包庇債務人，醉酒討債的5男不分青紅皂白，持磅秤就往王的頭上砸，導致王受有頭部撕裂傷。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣恆春警分局48歲王姓小隊長22日晚間獲報有民眾疑似遭恐嚇擄走，不料到場了解案情時，竟被醉漢誤認包庇債務人，醉酒討債的5男不分青紅皂白，持磅秤就往王的頭上砸，導致王受有頭部撕裂傷。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣恆春警分局48歲王姓小隊長22日晚間獲報有民眾疑似遭恐嚇擄走，不料到場了解案情時，竟被醉漢誤認包庇債務人，醉酒討債的5男不分青紅皂白，持磅秤就往王的頭上砸，導致王受有頭部撕裂傷。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣恆春警分局48歲王姓小隊長22日晚間獲報有民眾疑似遭恐嚇擄走，不料到場了解案情時，竟被醉漢誤認包庇債務人，醉酒討債的5男不分青紅皂白，持磅秤就往王的頭上砸，導致王受有頭部撕裂傷，縫了7、8針，且還有輕微腦震盪，所幸無生命大礙，5男訊後依妨害公務、傷害、聚眾鬥毆等罪嫌送辦。

恆春警分局表示，22日晚間7時許，車城鄉有民眾報案稱，他兒子疑似遭恐嚇被擄走，偵查隊王姓小隊長聞訊後與同事一同前往現場了解案情，不料進屋後沒多久，潘等5人突然衝進屋內稱要討債，5人酒後情緒高亢又叫囂，不僅不理會王等人的勸阻，還誤認王等人包庇債務人。

王等人雖出示證件表明身分，但喝醉酒的5人依舊無視，隨後還持磅秤往王的頭上砸，甚至亮出菜刀欲攻擊，所幸支援警力及時到場壓制，5人當場遭逮捕管束，警方在現場查獲1個磅秤、1把菜刀，5人訊後依妨害公務、傷害及聚眾鬥毆等罪嫌移送法辦。

警方表示，王小隊長頭部受有撕裂傷，縫了7、8針，還有輕微腦震盪，幸無生命大礙，目前正在醫院休養。

警方強調，公權力不容挑釁，呼籲民眾遇事應循正常管道解決，若遇公務員執行職務時，如有不當言詞或行動、聚眾喧嘩，甚至強暴脅迫的違法情事，警方定嚴正依法究辦，決不寬貸。