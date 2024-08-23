永豐金證券（歐洲）清算解散 董事總經理李瑞蘭10月退休 19:132024/08/23 工商 黃于庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 永豐金控公告董事會決議子公司永豐金證券（歐洲）有限公司董事總經理異動，23日董事會決議永豐金證券（歐洲）有限公司董事總經理李瑞蘭因永豐金證券（歐洲）清算解散而辦理退休，將於10月1日生效。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台泥促歐洲子公司NHOA私有化下市 擬加碼最多460萬歐元 押注聯準會降息速度超過歐央 歐元飆升至1年高點 紅海衝突未平息 越來越多歐洲進口商轉而選擇中歐班列 #永豐金證券 #歐洲 #董事總經理 #李瑞 #清算解散 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 非銀行金融機構對利率變動敏感 證券業需居高思危 19:542024/08/22 財經 俄軍核彈瞄準歐洲32目標 密件曝早預備和北約開戰 12:462024/08/14 國際 台積電歐洲廠區規劃出爐 預留大片空地、因應擴充可能 18:232024/08/20 財經 小米汽車正在研究何時進軍歐洲 23:252024/08/17 財經 《國際產業》ECB：歐洲銀行對商用房地產估值 可能明顯誇大 13:582024/08/15 財經 《國際產業》BMW歐洲電動車銷售 首次超越特斯拉 13:382024/08/23 財經 《電週邊》翔碩與網家擴大筆電回收合作 同步啟動歐洲舊換新服務 14:582024/08/22 財經 睽違12年 臺北市立國樂團展開歐洲巡演再現臺北之聲 16:262024/08/23 生活 駐星大使童振源：台灣是歐洲振興半導體產業的重要夥伴 23:252024/08/21 財經 《國際金融》歐股抱降息希望收紅 醫療類指創高 09:282024/08/23 財經 資策會朱師右：生成式AI成為核心的新興應用 企業導入AI勢在必行 19:132024/08/23 財經 小米汽車進軍歐洲！行政總裁盧偉冰直播爆料 13:272024/08/19 財經 歐洲買精品包！店員說謊想敲盤子 一票人曝經驗：歧視有點嚴重 16:452024/08/18 生活 《國際金融》通膨頑固無礙 外界估歐央今年再降息兩次 13:382024/08/14 財經 《國際金融》ECB雷恩發話 稱9月需要再次降息 11:082024/08/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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