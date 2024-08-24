全球最大頁岩氣資源量在中國，中國最大在四川。從四川出發，兩千多公里長的「川氣東送」能源大動脈跨越6省2市，其中不僅有常規的天然氣，更有深埋於地下四、五千米「磨刀石」中，非常規的頁岩氣。大陸頁岩氣產量於2023年產量突破960億立方米，占天然氣總產量的43％。在「富煤、貧油、少氣」的大陸資源特點裡，頁岩氣發展對大陸能源格局，具有舉足輕重戰略意義。

大陸觀察者網報導，中國有著豐富的頁岩氣資源。中國石油經濟技術研究院報告，中國頁岩氣可採資源量達21.8兆立方米，高居世界第一；美國能源資訊署（EIA）2015年估算中國頁岩氣技術可採資源量更高達36兆立方米。其中四川盆地頁岩氣已提交探明儲量近3兆立方米、年產逾過250億立方米。

大陸國企「中國石化」承擔為國找氣責任，2012年底發現四川涪陵頁岩氣田，2014年拉開頁岩氣商業化開發序幕，成為美國、加拿大之外第三個實現頁岩氣商業化開發國家。

2017年，中國石化建成中國首個百億方產能頁岩氣田--涪陵頁岩氣田；2020年建成中國首個探明儲量逾千億立方米的深層頁岩氣田--威榮頁岩氣田。

談及大陸頁岩氣開採，中國石化首席工程技術大師郭彤樓用「螺螄殼裡做道場」形容。雖然是頁岩氣資源大國，但頁岩氣開採難度大，成本高。考慮的是如何把已經發現的頁岩氣盡可能多地開採出來，盡可能延長頁岩氣井的穩產時間。

為了最大化開發資源，中國石化積極探索立體開發模式。涪陵氣田焦石壩區塊整體採收率提高到23.3。涪陵頁岩氣田三層立體開發井組採收率更是達到44.6％，達到國際先進水準。

2024年6月，中國石化部署在四川盆地的兩口頁岩氣探測井接連獲高產工業氣流，測試日產量分別為82.6萬立方米和125.7萬立方米。

郭彤樓稱，川渝地區正聯手打造天然氣千億立方米級國家產能基地，力爭到2035年建成中國第一個千億級天然氣生產基地。2025年常規天然氣產量可達700億立方米，餘下300億立方米的空缺，很大程度要靠頁岩氣填補。「到時就實現了中國的頁岩氣大發展。」