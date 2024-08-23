全球高度關注的美國聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞央行年會終於「開金口」，直言「政策調整的時機已經到來」，並強調對通膨率重返2％的信心增強，市場解讀其釋出至今為止最強降息信號，激勵美股四大指數23日開高後急拉向上，台指期夜盤也同步飆漲292點，暫報22,415點。

投資人聚焦鮑爾在央行年會發表的談話，試圖從中尋找9月聯準會降息的蛛絲馬跡。而在其釋出鴿派談話後，美股四大指數強漲，期交所內商品也同步勁揚，小臺指期上漲181點、微臺指上漲191點、電子期上漲14.85點、小電子期上漲11.2點、半導體30期貨上漲74點；台積電期貨夜盤也在台積電ADR大漲逾3％帶動下強漲12元，報962元。

國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品也集體大漲，美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、費城半導體期貨則分別上漲160點、28.75點、144點、57.5點，英國富時100期貨尚未有成交，參考價8,329點。

商品期貨則是普遍走強，黃金US期上漲22.1點、台幣黃金期未有成交，參考價9,647、布蘭特原油期貨則是上漲7.5點。

元富期貨表示，台指23日以紅K棒留下影線作收，結束日K連三黑，不過仍然是量縮觀望的格局，全球屏息以待美國聯準會（Fed）主席鮑爾23日演說，將會釋出多強的降息訊號，下周還有輝達（NVIDIA）財報將公布，牽動AI概念股動向。