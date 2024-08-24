雲林一名男子阿源（化名），指控保險業公司經理阿南（化名）明知小薰（化名）是有夫之婦，竟自112年9月起多次邀約小薰單獨外出、過夜，甚至在高雄度過兩天一夜，並有摟腰、親吻等親密舉動。二人多次有逾越一般正常男女正常社交往來分際之不當交往行為，破壞阿源與小薰間婚姻共同生活，侵害阿源配偶權，請求非財產上之損害100萬；法庭判決兩人連帶賠償25萬元。可上訴。

阿源主張，小薰與阿南因工作認識，阿南明知小薰已婚，仍在112年9月起多次邀約小薰外出、過夜，並有多次不當行為，包括在112年9月23日拍攝親密照片、11月25日假借公事遊玩、12月1日夜唱後過夜、12月5日至6日高雄兩天一夜旅行、12月15日早上被發現衣衫不整等行為，對阿源的婚姻生活造成嚴重影響，因此請求精神慰撫金100萬。

被告2人則辯稱，阿源與小薰曾於112年8月31日達成和解，嗣後被告二人並無逾越一般男女交往之行為。阿源雖提出被告二人動作親密之照片，然並無證據證明該照片係於112年9月23日拍攝。阿源主張被告二人一同開車出遊，未據阿源舉證以實其說。至阿源所提出被告阿南與朋友間之對話，除朋友之轉述以外，別無其他證據足以佐證。阿源所提出之錄音內容，並無曖昧言語或其他不當對話，難認有逾越一般男女交往分際之行為。被告阿南固曾與朋友間提到曾與被告小薰發生性行為，然該性行為係發生於兩造達成和解以前。

法院認為，被告二人間逾越一般男女正常交往之行為，足以破壞原告之婚姻生活，且情節重大，故原告請求被告二人賠償其精神慰撫金，因此裁定兩人需共同賠償阿源25萬元精神慰撫金。洵屬有據。可上訴。