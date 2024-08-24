陸上自衛隊將派遣第1空挺團、水陸機動團參演，精進島嶼防衛戰技。圖為陸自隊員與印尼陸軍去年共同參演。 （取自日本陸自「X」帳號）

美國印太司令部宣布，車輛運輸艦「哈德遜角號」（T-AKR-310）8月中旬已抵達印尼外南夢港（Banyuwangi Port），將與日、英、澳、星等多國部隊合作，自26日起展開印尼「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）跨國聯演。

印太司令部指出，「哈德遜角號」是從美國西岸舊金山基地出發，第一站前往華盛頓州塔科馬（Tacoma）載運裝備與人員，隨後途經夏威夷檀香山、日本，搭載預定參演的其他軍種單位與人員，最後才抵達印尼爪哇島東部的外南夢港。隨後由艦組員、美國陸軍第835運輸營與第599運輸旅官兵通力合作，在48小時內卸下313件各式貨櫃、車輛裝備，展現充沛、高效的運輸能力。

此外，除美軍派遣第25步兵師、第11空降師，以及陸戰隊第1遠征軍（1st MEF）參演外，日本陸上自衛隊將派遣第1空挺團（傘兵旅級）、水陸機動團（旅級）所屬部隊，前往印尼參與「超級嘉魯達之盾」聯演，與各國參演部隊攜手合作，舉行空中突擊、兩棲登陸、島嶼防衛與實彈射擊等一系列作戰課目演訓，藉由強化聯合防衛戰力，展現維護印太地區和平穩定的承諾。