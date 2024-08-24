屏東25歲楊姓男子涉嫌持有槍毒，為躲避警方查緝，他異想天開將槍藏在一處土地公廟的金爐內，似乎想祈求神明庇護，但仍遭逮。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東25歲楊姓男子涉嫌持有槍毒，為躲避警方查緝，他異想天開將槍藏在一處土地公廟的金爐內，似乎想祈求神明庇護，但仍遭逮。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東25歲楊姓男子涉嫌持有槍毒，為躲避警方查緝，他異想天開將槍藏在一處土地公廟的金爐內，似乎想祈求神明庇護，但仍遭逮。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東25歲楊姓男子涉嫌持有槍毒，為躲避警方查緝，他異想天開將槍藏在一處土地公廟的金爐內，似乎想祈求神明庇護，但天網恢恢不如他意，在警方的緊盯追查下23日遭逮，除被起獲毒品咖啡包及改造手槍外，還被發現懸掛偽造車牌，楊訊後依毒品、槍砲、偽造特種文書等3罪嫌移送偵辦。

屏東警分局指出，楊嫌涉及毒品罪，大同所所長黃財源及警員持搜索票前往楊嫌可能出沒地點攔查，果然在他駕駛的小客車內查獲K他命及毒品咖啡包等贓證物，且在搜索過程中又發現該車懸掛的車牌是無雷射防偽標籤，經鑑定確實為偽造車牌。

隨後在調查過程中，警方發現楊嫌持有改造槍枝，經追查下在屏東市某土地公廟金爐內查獲改造槍枝及彈匣等物。

警方表示，全案將持續擴大追查槍毒及偽造車牌來源，另有關使用偽造車牌的部分，依道路交通管理處罰條例第12條1項第3、4款製單舉發，並將車輛移置保管，楊訊後依依毒品、槍砲、偽造特種文書等罪嫌移送偵辦。