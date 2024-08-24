潘姓女子認為妹妹隱暪母親病情，妹妹則在「和諧幸福的潘家」家庭群組中反控「某人一直告訴媽媽，西醫有毒，不要吃」，潘女認為妹妹此番言論害她蒙受不白之冤，提告求償50萬元，法官認為，妹妹是對母親中風前服用藥物及就醫情形提出建議甚至批評，屬適當評論，判潘女敗訴。全案可上訴。

判決指出，潘姓女子的母親到高雄找妹妹期間身體不適，到醫院住院1周，出院後就回台北，但潘母回到台北沒多久，突然中風，經急救後左半邊癱瘓、不能言語。潘母逝世約2年後，潘女妹妹在「和諧幸福的潘家」家庭群組中寫下：「某人一直告訴媽媽，西醫有毒，不要吃，這也造成媽媽的心臟問題一直沒得到妥適之治療，連吃降血壓藥也沒有」

潘女認為，此言論誹謗她是謀害母親的人，使她蒙受不白之冤，且控訴當時是妹妹隱匿母親重症，因此提告求償50萬元，並要求妹妹需在該群組中發布道歉啟事。

高雄地院審理時，妹妹則反駁指控，母親因心衰竭、高血壓等病情，在高雄榮總住院治療6天，她多次提醒母親按時服用降血壓藥物，是母親總說姐姐告知她西藥有毒，要少吃，且對話是在家族群組，為私人對話對外不公開，並不構成妨害名譽。

法官檢視群組，潘妹的發言僅是局部內容，且她於潘母中風後擔任監護人，於群組說明母親病情的家族事務，應屬可受公評之事，對母親中風前服用藥物及就醫情形提出建議甚至批評，屬適當評論，難以單憑潘女主觀感受，就認定不法惡意毀損名譽，因此駁回潘女之訴，可上訴。