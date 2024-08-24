搜救員採吊掛與吊籃方式救援，完成傷患吊掛入艙。（空勤總隊提供／王志偉花蓮傳真）

4人登山隊伍攀登太魯閣奇萊山途中，陳姓男子及英國籍男子2人不慎摔傷，先在北鞍營地附近休息，但2人膝蓋受傷疼痛，需攙扶行走，已無法順利徒步下山。花蓮縣消防局昨獲報，確認傷者意識清楚，因奇萊山區雲層厚，視線不良，空勤花蓮黑鷹直升機今早飛抵現場，將傷者救出送醫。

太魯閣國家公園管理處表示，23日下午3時許，接獲林姓領隊通報，其中本國籍陳姓隊員（24歲）及英國籍男性（27歲）2人，行經北鞍營地附近時，發生不慎摔傷的意外，膝蓋受傷疼痛，需攙扶行走。隨即轉報花蓮縣消防局，並提供該隊伍入園申請相關資料，該處配合救援計畫派員協助處理。

消防局指出，這支登山隊伍有4人，8月22日從奇萊登山口入山，預計25由岳王亭下山。意外發生，原計畫由空勤總隊蓮駐地黑鷹直升機飛往山區救援，不過研判奇萊山區雲層太厚，不利於直升機進行空中吊掛傷患任務。

消防局第一大隊、新秀分隊、北埔分隊、太管處，由第一大隊長林武正集結人力成立前進指揮所，同步申請航空器執行，因考量中橫山區仍有落石，增加夜間出勤風險，預計今早6時同時挺進。

天候許可，空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊表示，獲報後為避免傷者二次傷害、擴大事故發生，今天上午6時54分NA-715直升機從花蓮起飛，飛行組員包括正駕駛姜介山、副駕駛涂秋旭、機工長黃啟君以及共勤的消防署特搜隊員謝孟輯、李承勳 。

直升機上午7時飛抵北鞍營地上空，發現傷患，因目標區週邊林木高聳及雜草覆蓋地面，經實施高低空偵察及馬力檢查、風險評估，搜救員吊掛出艙至地面對傷患檢傷評估，決定採吊掛與吊籃方式救援，完成傷患吊掛入艙，隨即飛往花蓮市德興棒球場落地，由花蓮縣消防局救護車轉診就醫。