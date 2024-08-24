日前有起交通事故，有輛廂型車遭公車擋住急著切出，差點害騎士撞上，豈料，駕駛揮手讓過後，還是發生碰撞。（翻攝自臉書爆料公社二社）

汽車是在急什麼！日前有騎士行經台北市文山區羅斯福路六段與羅斯福路六段401巷路口時，因前方有輛廂型車被公車擋住後，又急著要切出去，嚇得騎士緊急煞車差點撞上，然而，廂型車駕駛便搖下車窗示意要騎士先通過，豈料，騎士才剛起步就被廂型車撞上；對此，網友也看傻眼表示「奇怪，照後鏡都不看喔」、「司機是不是跟他說你前面一點，不然我撞不到你？」。

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」發文，並上傳一段影片，拍攝地點位於台北市文山區羅斯福路六段與羅斯福路六段401巷路口，從影片中可見，有騎士騎至該路口時，前方有輛廂型車因被公車擋住，未打方向燈便直接要切出來，差點碰撞到左側而來的騎士。

當騎士急煞住後，廂型車駕駛便搖下車窗並揮手示意要騎士先通過，豈料，騎士才剛起步沒多遠，就被廂型車碰撞，騎士與駕駛便停在路上爭論。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「所以說有問題的人都會碰在一起就是這樣」、「奇怪，照後鏡都不看喔」、「這不是爆料吧！應該是搞笑吧，要人過還給他親(撞)下去」、「看不懂，覺得兩邊都很故意，到底是誰要找誰麻煩」、「汽車叫機車先走，結果機車都還沒過車頭，汽車就在走，這是想蓄意衝撞吧？」、「司機是不是跟他說你前面一點，不然我撞不到你？」、「轉彎要讓直行車，汽車是在急什麼」。