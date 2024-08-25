新學期開學在即，大陸黑龍江省哈爾濱市一名10歲女童手術後卻再也回不到課堂。陸媒報導，該女童疑似因扁桃腺腫大導致睡覺時有時打呼，醫院檢查後進行微創手術，女童卻在術後肺部出血，搶救不治。家屬控訴主治醫師、麻醉醫師「收紅包」，事後兩名醫生均遭免職。

據「大風新聞」報導，家住哈爾濱市呼蘭區的女孩母親湯女士介紹，女兒3、4歲時發現扁桃腺腫大，有時發炎導致發燒；女兒到今年10歲了，平時也不再發燒，只是睡覺時有時「打呼嚕」。湯女士怕這會影響孩子智力和長高，於是今年8月再帶女兒去醫院檢查，被要求以微創手術切除扁桃腺。

女兒隨後到首都醫科大學附屬北京兒童醫院黑龍江醫院辦理入院手續。湯女士回憶，醫生在手術完後，稱女兒再過20多分鐘甦醒後就能回到病房，但約1個小時後收到消息，指孩子咳嗽並伴有肺部出血，可能要送ICU救治。而在搶救超過2小時後，女兒「瞳孔已經變大」，回天乏術。

湯女士控訴主刀的高姓醫生在手術前一天晚上，將次日即將做手術的11位患者家屬叫到一起，聲稱手術中有很多風險，「給我一種心理暗示」，隨後湯女士掏出一個人民幣1000元紅包放在桌上。麻醉醫生楊某也對病患家屬進行「心理暗示」，湯女士稱，把人民幣500元紅包直接放進她口袋裡。

湯女士的一名親屬稱，事發後他們查看了醫院的監控，發現麻醉醫生楊某在女孩手術期間，離開現場近1小時。記者在一段事後該醫院李院長與家屬對話的影片中看到，他稱主刀醫生和麻醉醫生在手術過程中不允許擅離崗位，「我們調查時，楊醫生說她上廁所去了」。

李院長在影片中承認，事發後主刀醫生和麻醉醫生是在孩子去世後才將紅包上交醫院的，「按規定3天之內可以上交紅包」。

8月21日，該醫院的一份處理決定顯示，經研究決定，根據《黑龍江省醫療機構工作人員收受「紅包」處理規定》，給予外科醫生高某、麻醉科醫生楊某免除職務，扣發績效工資，暫停處方權及執業活動6個月，通報批評並作出書面檢查，取消當年評優評職資格、取消參加有關學術委員會資格的處理。