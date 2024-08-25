2024年8月25日澎湖縣／澎湖七美漁港24日深夜大火連環燒，島上警消全動員，七美航空站消防車也在25日凌晨投入灌救。（澎湖消防局提供／許逸民澎湖傳真）

2024年8月25日澎湖縣／澎湖七美漁港24日深夜大火連環燒，漁船遭焚燬。（澎湖消防局提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖離島的七美漁港24日深夜不平靜！七美嶼對外主要港口南滬港，24深夜近12時許，港內停泊船隻突傳出一聲爆炸後火光熊熊，經警消動員島上所有消防人車和澎湖海巡隊一巡艇投入搶救後，火勢在25日凌晨1時許獲得控制。經警消初步清查，港內停泊的26部水上摩托車燒毀7部，另3部輕微燒損，至於漁船則燒毀2艘。

澎湖縣消防局表示，有關起火原因尚待火調人員調查。

據了解，來自嘉義縣體育會水上摩車隊5艇48人、30台水上摩托車46人，共計94人是24日上午由嘉義布袋出港，在下午來到澎湖七美南滬港停泊，晚間就在七美島上投宿。

豈料，在24日23時49分許，港區內突傳出不明爆炸聲，隨即火光熊熊，119接到民眾報案指稱，南滬港碼頭有漁船起火燃燒，請求派遣人車前往搶救。

消防局於是立即出動七美11、12、91車共3車4人，現場由小隊長趙文得指揮搶救。到場發現現場計有CT1-7581幸進威、CT2-6235金順利1號等2艘漁船及數量不明的多部水上摩托車起火燃燒，隨即部署水線搶救。

而第13巡防區澎湖海巡隊駐防七美的PP-10071巡防艇，也於25日00時18分投入現場支援漁船火警搶救，從海上射水，與警消陸上分從水陸以水柱包夾灌救滅火；七美航空站消防車亦於25日00時23分到場支援搶救。在警消和海巡通力合作下，終在01時08分控制火勢。