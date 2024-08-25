一名水電工阿國慾火難耐，去年竟騎車在市區閒晃，見到一名女高中生竟要對方替她「打手槍賺外快」，隔幾日又前往一處停車場對女駕駛及女騎士自慰還播放A片給對方看， 3名女子事後都報警，警方調閱監視器逮人，竟詭辯說是要在路邊尿尿，只是因包皮過長才會做出「櫓管」動作，法官依公然猥褻判他有期徒刑7月。

根據判決書，阿國騎著機車出門後，隨機尋找街上女性犯案。先遇上一名女高中生，立刻上前搭訕表示：「給妳3000塊，幫我用手打賺外快，不然跟我回家」，女高中生嚇得驚叫拒絕。

隔幾天，阿國又慾火難耐，騎車行經一處停車場見到一名女駕駛，立刻跑到駕駛座旁掏出生殖器前後套弄，當場嚇壞女駕駛。接著沒想到阿國又在街上尾隨一名女騎士，當街播放A片，同時自慰讓她觀看。

警方接獲3人報案後，調閱監視器查出阿國身分將他逮捕。但阿國否認犯罪，辯稱只是尿急想小便，於是邊走邊拉下拉鍊，剛好走到女駕駛車旁，且因為自己「包皮過長」才將包皮往後褪下，是女駕駛誤認。甚至強調自己性無能又包皮炎。

但法官審閱病歷及監視器畫面，認為阿國的就醫已是半年前，辯詞不足已採證。且因心臟疾病領有身心障礙證明生活狀況，還曾有妨害自由、強盜等前科紀錄，因此為累犯。

法官認定阿國涉犯公然猥褻罪處4個月有期徒刑；播送猥褻影像罪處5個月有期徒刑，另引誘使少年為有對價之猥褻行為未遂罪判有期徒刑8月，併刑後應執行有期徒刑7月，可易科罰金。