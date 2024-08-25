台南有阿婆搭公車將腳放在欄杆上，被司機勸導竟反嗆「我有惹你嗎笑死」。

真的很母湯！台南有民眾日前搭乘公車時，遇到1位坐在後車門旁的阿婆將腳放在欄杆上，公車司機基於安全勸導3次無用，親自上前勸說時，卻遭到阿婆直接反嗆「擺腳有惹你(司機)嗎？你來惹我的，我有惹你嗎？笑死了」，讓其他搭車民眾看了直搖頭。

一名網友在社群平台「threads」發文，並上傳一段影片，他提到在台南公車上遇到一名不守規矩的阿婆，公車司機和阿婆提醒3次「欄杆上不能擺腳」，阿婆仍將腳放在欄杆上，但沒想到司機來親自來勸說，反而被阿婆反嗆，讓他感到相當無言「這年頭要老人遵守規定真難」。

從影片中可見，阿婆坐在公車後車門旁的位子上，而前方正好有欄杆，阿婆則對著司機嗆聲「放腳有惹你(司機)嗎？你來惹我的，我有惹你嗎？笑死了」；而請片中也註記2排字「阿婆不遵守規矩」、「惡人先告狀」。

對此，有其他公車司機表示，「如果突然煞車，整個人會傾斜、往前滑，會導致受傷」，因此，乘客將腳抬上欄杆上是錯誤的行為，所以基於安全原則會進行勸說，除了觀感不佳外，也擔心會有受傷的危險。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「壞人不是變少，而是變老」、「越來越多討人厭的長輩」、「真的無言了...，都已經柔性勸說了，依然故我，沒關係，既然那位歐巴桑若受傷，要司機賠，行車記錄影像調出來，讓她百口莫辯，啞口無言，看她以後還敢不敢造次」、「不太意外，456年級生素質堪憂造就了上樑不正下樑歪」。