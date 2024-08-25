桃園中壢23日有獅子會成員在聚餐，竟上演翻桌戲碼，有不少成員遭受熱湯潑灑。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

辛苦到餐廳員工！日前獅子會成員於桃園市中壢區一間餐廳聚餐時，疑似有位成員酒後失態，於其他成員還在開心聊天的過程中，竟直接上前翻桌，導致不少其他成員被湯鍋裡的熱湯潑灑到，菜餚與餐具也散落一地，在餐廳內鬧成一團；對此，網友也看傻眼表示「大家不用吃，很好」、「酒品不好的人真的很討厭」、「難怪這年頭，服務業沒人要做，還要應付這些奧客」。

一名女網友在臉書社團「我是中壢人（桃園生活·知識家）」發文，並上傳一段監視器畫面，她指出事發於23日晚間桃園市中壢區，並指出「獅子會開會飲酒失態，無故翻桌、破壞店家物品，造成店家損失也無道歉賠償！還造成同桌客人燒燙傷」，且說目前已提告毀損。

從曝光的畫面可見，當時一群人圍在店家餐桌旁開心聊天時，有一名穿著淺綠色背心平頭的男子疑似喝醉酒，雖被後方男子不斷抓、攔，最後平頭男仍甩開後方男子的手後，便走到餐桌旁，伸出雙手將還擺有熱湯與其他菜餚的餐桌，奮力抬起把桌子翻過去，導致現場不少人被波及，造成現場亂成一團。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「甘苦到餐廳員工」、「大家不用吃，很好」、「酒品不好的人真的很討厭」、「一言不合就翻桌」、「苦了員工要打掃」、「烏鴉哥的粉絲啦，沒事沒事」、「難怪這年頭，服務業沒人要做，還要應付這些奧客」、「冰的啦」、「他在提升餐廳翻桌率嗎」。

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