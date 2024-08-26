圖片由左至右分別為勞動部長何佩珊、教育部長鄭英耀、農業部長陳駿季以及數發部長黃彥男。（合成圖，中時資料照）

賴政府執政將滿一百天，行政院長卓榮泰近日頻上各大平面、電子媒體接受專訪，力拚百日施政成績讓人民有感。最新民調顯示，42.4％民眾滿意各部會首長整體施政表現，不過在知曉度部分，數發部長黃彥男、農業部長陳駿季、教育部長鄭英耀以及勞動部長何佩珊等人皆未達1％，且無法正確回答任何一位部會首長姓名的民眾竟高達69.0％。

《美麗島電子報》今（26）日發布的8月國政民調顯示，民眾對卓榮泰的整體施政表現，有44.3％滿意，其中6.9％很滿意、37.4％還算滿意，比上月增加2.3個百分點，26.5％不滿意，其中10.4％很不滿意、16.1％有點不滿意，比上月減少0.7個百分點，未明確回答的有29.2％。

另外，該民調詢問民眾對行政院31位部會首長中14位的知曉度，題目為「您知不知道以下這幾個行政院的部會，現任首長姓名」，民眾正確回答的比率為：國防部長顧立雄21.4％、外交部長林佳龍13.8％、內政部長劉世芳5.4％、經濟部長郭智輝4.2％、文化部長李遠（小野）4.1％、環境部長彭啟明2.8％、法務部長鄭銘謙1.8％、財政部長莊翠雲1.0％、衛生福利部長邱泰源1.0％；不到1.0％者則為大陸委員會主委邱垂正0.9％、數位發展部長黃彥男0.4％、農業部長陳駿季0.4％、教育部長鄭英耀0.2％、勞動部長何佩珊0.2％。值得注意的是，無法正確回答上述任何1位部會首長姓名的民眾高達69.0％。

該調查也進一步詢問民眾對行政院各部會首長目前的整體施政表現，其中42.4％民眾表示滿意，其中2.7％很滿意、39.7％還算滿意；另外有31.7％不滿意，其中10.2％很不滿意、21.5％有點不滿意，未明確回答有25.9％。該民調顯示絕大多數民眾雖然對就任超過3個月的行政院部會首長姓名與政績並無深刻印象，但仍有42.4％滿意目前行政院各部會整體施政表現。

該份民調委託單位為《美麗島電子報》，由戴立安調查規劃問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍為全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾，調查時間為2024年8月21日至8月23日，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，成功完訪1082人（住宅電話757人、行動電話325人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。