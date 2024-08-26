許多人搭乘大眾運輸常常丟三落四，台中捷運自2021年通車以來，遺失物拾獲量逐年遞增，去年逾1萬件遺失物。中捷公司26日表示，中捷近期優化遺失物作業系統，增加物品重要特徵資訊，相較2022年遺失物尋獲率30％、去年33％，今年截至7月遺失物尋獲率已達35％，逐年成長。

「我的手錶不見」、「項鍊找不到」？相信很多人都有這樣的經驗，下車後才慌慌張張回頭找遺失物。中捷公司表示，中捷遺失物拾獲量逐年遞增，去年處理逾1萬件遺失物，遺失物品前3名分別為現金、電子票證、傘具。

另上個月一名女子搭乘中捷，不慎將價值60萬元祖母綠墜飾遺失在車廂，陳姓保全巡視車廂拾獲，立即送至詢問處。該旅客幾個小時發現墜飾不見，回程時前往捷運高鐵台中站詢問，失而復得相當開心。

中捷公司董事長顏邦傑表示，中捷自2021年建置遺失物作業系統以來，透過標準作業流程處理遺失物，系統化受理、轉送、入庫及招領，旅客可利用官方網站、App線上查詢遺失物，或透過遺失物中心、客服中心協尋，只要失主有心想找回，幾乎都能如願。

中捷公司說明，在台中捷運系統範圍內拾獲的遺失物由公司代為保管6個月，中捷官網、App可查詢前6個月的遺失物，遺失物公告資訊除了物品名稱、拾獲日期及地點，近期增加物品重要特徵資訊，如姓名(隱碼處理)、證件類別、顏色等，方便失主查詢辨識。

中捷強調，近期也優化遺失物作業系統，增加物品重要特徵資訊，以利失主辨識確認，相較111年遺失物尋獲率30％、去年33％，今年截至7月遺失物尋獲率已達35％，逐年成長。只要失主有心想找回，幾乎都能如願，就怕沒留下任何線索，則難物歸原主。

另為防止盜領事件發生，站務人員會在遺失物作業系統仔細登錄相關細節，系統也具備檢核機制，降低冒領風險。中捷公司提醒旅客離開月台、車廂、廁所前，應先檢查隨身物品以免遺失。