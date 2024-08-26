開元食品成立逾42年，多年來不間斷地投身社會公益，長期關注弱勢學子營養及教育議題，至今邁入第16年，累積捐助超過35萬瓶戀職人鮮奶並幫助將近2萬名學生的教育補助，過去曾有學生考上成大、清大但學費壓力龐大，當時開元食品就暖心伸出援手，如今，開元食品再攜家扶基金會推動已邁入第六年的「戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」，捐贈百萬助學獎金及戀職人愛心鮮奶予家扶基金會，期望幫助弱勢兒少的教育和成長，協助兒少穩定就學緩解經濟壓力，通過企業力量回饋社會並發揮正面影響力。

開元食品於昨（25日）參與南台中家扶中心「獎助學金頒發典禮」活動，以實際行動支持需要幫助的兒少；據了解，家扶每年幫助約10萬多名弱勢孩子，擁有足夠的營養和教育資源，協助孩子健康成長並為脫貧打下良好基礎，而開元食品長期關注弱勢兒少的營養與教育，今年百萬助學獎金幫助南台中、新竹、新北家扶中心的弱勢兒少，價值百萬的戀職人愛心鮮奶亦將於年底配送全台家扶中心，實際參與給予行動支持，預計共有285位國小、國中和高中職學子受惠。開元食品持續進行捐款助學和鮮乳的捐贈活動，亦符合聯合國SDGs2消除飢餓、SDGs3健康與福祉、SDGs4優質教育等永續發展目標。

今年開元食品「戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」獎助學金頒發儀式移師至台中，結合當地家扶中心一同舉行獎助學金頒發典禮。家扶基金會周大堯執行長表示：「『好家 再有你！』陪伴弱勢家庭從困境中自立，幫助孩子擺脫貧窮、健康成長，甚至出類拔萃，這些只靠一人力量是做不到的。非常感謝開元食品連續六年推動『戀職人送愛心 開元百萬助學計畫』，不間斷地關懷家扶孩子，做他們勇敢前行的最佳後盾，亦期盼更多人加入愛心行列，讓這股力量更加厚實有力。」

開元百萬助學計畫為有需要的學生提供經濟支持，以確保每個兒少都有平等的學習機會。開元食品將捐贈百萬元獎學金和營養物資，以幫助這些兒少克服經濟困難，實現他們的學術夢想。開元食品表示：「我們始終相信，為每個孩子提供平等接受教育的機會，是幫助他們勇敢追求夢想的最佳途徑。今年持續執行「開元百萬助學計畫」，不僅展現開元食品的企業社會責任，也向大眾傳遞愛與關懷的正能量。我們相信這份愛心將由台中出發向各地蔓延，為更多需要幫助的學童與家庭帶來希望與溫暖。」