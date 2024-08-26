旺宏先前法說會表示，看好電腦、消費性電子及通訊相關新應用帶動終端需求成長，NOR、NAND及晶圓代工訂單皆有轉佳跡象。此外，由於ROM基期偏低，加上基本面谷底已過，第三季營收可望季比雙位數成長，下半年可望在NOR、ROM業績回神帶動稅後轉虧為盈，整體基本面明年預料顯著改善。

NOR Flash現貨市場8月已見價格回溫之態勢，合約市場今年第三季也顯示旺季效應正在發酵，庫存修正的情況僅限於工業及車用市場。此外，旺宏正按計畫量產3D NAND及3D NOR產品線；其中192層3D NAND確定可在2025年量產；3D NOR在11月將在德國展覽會推出，預期在2025年也會有一定程度的貢獻。外傳任天堂也將於明年上半年發布Switch新款主機，帶動相關ROM業績。

展望後市，本土法人認為，對旺宏股價後市轉為正面看待，預估今年第三季轉盈，不過仍需留意NOR訂單回升受到意料之外的景氣利空打斷、任天堂今年遊戲卡匣銷售不如預期、車用電子需求回升比預期更晚。而明年受惠3D NOR及NAND新產品挹注、ROM客戶新主機發表等利多帶動，明年度目標全年轉盈。