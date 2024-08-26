唐氏症基金會26日盛大舉辦「給我抱抱」中秋禮盒發表會，立法院副院長江啟臣與中信兄弟球星詹子賢、盧孟揚共同一起推廣公益禮盒。（馮惠宜攝）

唐氏症基金會26日盛大舉辦「給我抱抱」中秋禮盒發表會，立委何欣純以行動力挺，當場預購200盒。（馮惠宜攝）

唐氏症基金會今年（2024）中秋禮盒以「給我抱抱」為主題，包裝採用FSC認證環保包材，內含綠電生產的手工餅乾，讓公益禮盒更具環保意義，基金會26日盛大舉辦發表會，立法院副院長江啟臣、立委何欣純以及中信兄弟球星也到場一起力挺。

響應綠色環保、生態永續，今年唐氏症基金會公益禮盒，內容物是基金會「愛不囉唆」庇護工廠生產，該廠以70％綠電生產手工餅乾，而包裝全採用FSC認證環保包材，江啟臣說，唐氏症基金會引入環保意識，非常不容易，必須要給基金會肯定與支持；何欣純則以行動力挺，當場預購200盒。

中信兄弟球星詹子賢和盧孟揚也到場與唐寶寶們一起彩繪「給我抱抱」主題牆，並推銷公益禮盒；詹子賢表示，看到永遠帶著笑容的唐寶寶們，心情就覺得開朗和溫暖，而唐孟揚則說，每種禮盒都是愛唐寶寶也愛地球的精心搭配，呼籲大眾與企業購買減碳中秋禮盒，擁抱唐寶寶、擁抱環境。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，今年是基金會永續元年，基金會不斷提倡唐寶寶與身心障礙青年學習自立生活，服務與發展皆緊扣健康、友善、環保與永續四大主軸，期待逐步在各服務據點採用綠電，並進一步使更多需要服務的孩子們走進社會與大眾相互擁抱，達到社會友善共融。

而台灣第一家AED製造廠凱樂斯公司也派員出席，當場宣布同步啟動「你買中秋禮盒，我捐AED勸募計畫」，每售出1盒「給我抱抱中秋禮盒」，該公司將媒合企業一起捐款，為唐氏症基金會下16個公托、小作所與日照中心添購最先進的AED。